Метро на Виноградар: прокуратура стягнула з генпідрядника понад 139 мільйонів гривень до бюджету Києва

Північний апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення суду першої інстанції у справі про метро на Виноградар. Суд дозволив стягнути 139 мільйонів гривень з компанії «Київметробуд» до столичного бюджету.

Про це Київська міська прокуратура повідомила 24 січня.

Під час слідства зʼясувалося, що підряднику перерахували з бюджету авансовий платіж на 1,5 мільярда гривень. Але ці кошти пішли не на будівництво метро — підрядник поклав їх на депозит у банк і за 2019 рік отримав 139 мільйонів гривень відсотків. Це забороненом законом. І саме через це Київська міська прокуратура звернулася з позовом до генпідрядника про стягнення цих відсотків на користь Київської міської ради.