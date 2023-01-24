WSJ: США можуть відправити в Україну «значну кількість» танків Abrams

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до передачі Україні «значної кількості» танків Abrams M1.
Про це The Wall Street Journal повідомили неназвані американські посадовці.
Це рішення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, за якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2 і схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами.
Анонімний німецький високопосадовець зазначив, що це питання було предметом інтенсивних переговорів між Вашингтоном і Берліном. За даними WSJ, 17 січня після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент США Джо Байден погодився розглянути можливість надати танки Abrams всупереч рішенням Пентагону.
Раніше Пентагон виключав можливість надання танків Україні, вважаючи, що вони надто складні в обслуговуванні та експлуатації.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.