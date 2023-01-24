Кабмін призначив наглядову раду «Нафтогазу». Це одна з умов отримання фінансової допомоги від Євросоюзу та МВФ

Кабмін призначив наглядову раду державної компанії «Нафтогаз». Це одна з умов отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

«На сьогоднішньому засіданні затвердили на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз» шістьох переможців відбору: чотирьох незалежних членів та двох представників держави», — зазначив він.

За даними ЗМІ, представниками від держави призначили заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму та радницю премʼєр-міністра України з питань енергетики Наталію Бойко.

Водночас незалежними членами наглядової ради стали Анфіннсен Тор Мартін, Ван дер Хейден Людо Альберт, Маріно Ентоні Вільям, Хуквед Річард Марк.

Також Шмигаль повідомив, що на фінішну пряму виходить процес відбору нового директора НАБУ.