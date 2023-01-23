Перші БМП Bradley надійдуть в Україну найближчими тижнями

Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у «відносно близькому майбутньому». Ідеться про найближчі тижні.

Про це журналістам розповів високопосадовець Пентагону, передає «Голос Америки».

«В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, щоб змінити розстановку сил на полі бою», — додав посадовець.

У двох попередніх пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, які називають «убивцями танків». Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.

Говорячи про нинішню ситуації на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті росія намагається посилити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Утім, за його словами, ці солдати «погано оснащені, погано навчені та їх поспіхом кидають на поле бою».

У Пентагоні підтвердили, що попри наступальні зусилля росіян українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.