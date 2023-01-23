НАБУ заявило, що почало розслідувати закупівлі продуктів Міноборони ще до публікації журналістів

Національне антикорупційне бюро повідомило, що і так відкрило кримінальне провадження, у рамках якого вивчає можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі продуктів харчування для військових.
Про це НАБУ повідомило 23 січня.
Бюро наголошує, що справу порушили за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа. Зокрема, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня кваліфікація — частина 5 статті 191 КК України (розтрата майна), слідство триває.
- 21 січня 2023 року видання Zn.ua звинуватило Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах. Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і рв мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.