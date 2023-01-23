НАБУ заявило, що почало розслідувати закупівлі продуктів Міноборони ще до публікації журналістів

Національне антикорупційне бюро повідомило, що і так відкрило кримінальне провадження, у рамках якого вивчає можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі продуктів харчування для військових.

Про це НАБУ повідомило 23 січня.

Бюро наголошує, що справу порушили за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа. Зокрема, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 мільярдів гривень. Попередня кваліфікація — частина 5 статті 191 КК України (розтрата майна), слідство триває.