Представник розвідки Вадим Скібіцький: Весна й початок літа будуть вирішальними у війні

Весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними для перебігу війни росії проти України. На Донбасі будуть важкі бої, а наступ на Київ малоймовірний.
Про це представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив в інтервʼю Delfi.
«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна», — заявив Скібіцький.
Так, за його словами, Донецьку та Луганську області чекають «важкі та вирішальні бої». Водночас новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.
«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни. Ми поки що не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія здійснює перегрупування. Наша оцінка проста: основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках», — сказав Вадим Скібіцький.
- Раніше Скібіцький заявляв, що російські окупанти, ймовірно, почнуть новий наступ у Запорізькій області, на Харківському напрямку намагатимуться зупинити контрнаступ ЗСУ і намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де нарощують оборону.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що росіяни готують приблизно 200 тисяч нових солдатів, і що він не сумнівається в тому, що вони спробують удруге піти на Київ. Міністр оборони Олексій Резніков і командувач ОК «Південь» теж вважають, що росія планує в лютому 2023 року розпочати чергову хвилю наступу.