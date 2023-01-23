Представник розвідки Вадим Скібіцький: Весна й початок літа будуть вирішальними у війні

Весна та початок літа 2023 року стануть вирішальними для перебігу війни росії проти України. На Донбасі будуть важкі бої, а наступ на Київ малоймовірний.

Про це представник української військової розвідки Вадим Скібіцький заявив в інтервʼю Delfi.

«Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом росії та путіна», — заявив Скібіцький.

Так, за його словами, Донецьку та Луганську області чекають «важкі та вирішальні бої». Водночас новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист окупованого Криму.