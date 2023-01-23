Нардеп Павло Халімон пішов з посади голови Чернігівського обласного осередку партії «Слуга народу» — на тлі скандалу з маєтком

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії «Слуга народу».
Про це партія оголосила 23 січня.
Виконувача обовʼязків голови партійного осередку призначать незабаром. Рішення про обрання нового голови обласної організації ухвалять на конференції обласної організації у визначені статутом партії терміни.
Перед цим глава фракції Давид Арахамія повідомив, що Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу» — на тлі скандалу з придбанням маєтку.
- 23 січня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що Павло Халімон у червні 2022 року придбав розкішний маєток на Печерських пагорбах вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу людину — Котеленець Анастасію Миколаївну. Журналісти заявляють, що Халімон дійсно проживає в маєтку. Продавець — архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. Маєток він нібито продав дешевше, тому що потрібні були гроші, а реальної ціни «ніхто не давав з багатьох причин».
- Будинок разом із земельною ділянкою площею 10 соток коштував 10,3 мільйона гривень. Водночас, згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки поблизу Ботанічного саду такої ж площі коштують близько 50—60 мільйонів гривень.