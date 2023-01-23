Нардеп Павло Халімон пішов з посади голови Чернігівського обласного осередку партії «Слуга народу» — на тлі скандалу з маєтком

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії «Слуга народу».

Про це партія оголосила 23 січня.

Виконувача обовʼязків голови партійного осередку призначать незабаром. Рішення про обрання нового голови обласної організації ухвалять на конференції обласної організації у визначені статутом партії терміни.

Перед цим глава фракції Давид Арахамія повідомив, що Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу» — на тлі скандалу з придбанням маєтку.