Нардепа Павла Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу». Він придбав маєток у центрі Києва

Народного депутата Павла Халімона звільнять з посади заступника голови фракції «Слуга народу».

Про це 23 січня повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції», — повідомив Арахамія.

Також голова фракції закликав правоохоронців почати розслідування щодо Халімона.

23 січня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що Павло Халімон у червні 2022 року придбав розкішний маєток на Печерських пагорбах вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу людину — Котеленець Анастасію Миколаївну. Журналісти заявляють, що Халімон дійсно проживає в маєтку.

Будинок разом із земельною ділянкою площею 10 соток коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйона гривень, а ділянки — 3,8 мільйона гривень. Водночас, згідно з сайтами з продажу нерухомості, будинки поблизу Ботанічного саду такої ж площі коштують близько 50—60 мільйонів гривень.

Продавець — архієрей Православної церкви України Олександр Драбинко. Маєток він нібито продав дешевше, тому що потрібні були гроші, а реальної ціни «ніхто не давав з багатьох причин».