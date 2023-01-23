Міністр оборони Резніков: Наступне засідання у форматі «Рамштайн» проведуть у лютому

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання групи союзників щодо допомоги Україні у форматі «Рамштайн» відбудеться в лютому. Це буде девʼята така зустріч.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Із кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів і тих, хто представляє Україну», — зазначив Резніков.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових уже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.
- Речник Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі заявив, що в питанні надання танків Leopard Україні Німеччина проходить через «свій власний процес». За його словами, Сполучені Штати не тиснуть на німців.
- За даними Business Insider, ексміністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед відставкою заборонила інвентаризацію танків Бундесверу, аби відтермінувати відповідь уряду щодо постачання Україні танків Leopard.