Італія та Франція завершують підготовку до відправки в Україну системи ППО SAMP-T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що спільно з Францією там завершують підготовку системи ППО SAMP-T, яку передадуть Україні.

Про це він розповів в інтервʼю Corriere della Sera.

«У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в кожнім разі є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно», — заявив Таяні.

Він також розповів, що Італія надала Україні вже пʼять пакетів військової допомоги на суму близько одного мільярда євро, а зараз готує шостий пакет, до якого входять системи ППО.