Італія та Франція завершують підготовку до відправки в Україну системи ППО SAMP-T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів, що спільно з Францією там завершують підготовку системи ППО SAMP-T, яку передадуть Україні.
Про це він розповів в інтервʼю Corriere della Sera.
«У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP-T, і в кожнім разі є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно», — заявив Таяні.
Він також розповів, що Італія надала Україні вже пʼять пакетів військової допомоги на суму близько одного мільярда євро, а зараз готує шостий пакет, до якого входять системи ППО.
- Наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T, які працюють на 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).
- 14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T).