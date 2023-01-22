Міноборони відповіло на звинувачення журналістів щодо закупівлі продуктів за завищеними цінами

Міністерство оборони України прокоментувало звинувачення журналістів щодо закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами.

У відомстві стверджують, що інформація щодо харчових закупівель для армії розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков 21 січня особисто звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням терміново провести засідання комітету ВР за участі представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Зараз Міноборони готує матеріали для розслідування Служби безпеки щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період, а також проводить внутрішню перевірку у відомстві.

«У разі виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно з законом», — запевнили у Міністерстві оборони України.

Там анонсували більш детальну інформацію з цього приводу після засідання комітету Ради, орієнтовно — у понеділок.