Під час обшуку в будинку Байдена знову знайшли секретні документи

Під час обшуку в будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні, штат Делавер Міністерство юстиції виявило ще шість документів з грифом секретності.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву адвоката президента Боба Бауера.

За його словами, деякі секретні документи та супутні матеріали стосуються періоду, коли Джо Байден представляв Делавер у Сенаті — з 1973 по 2009 рік. Інші документи — часів його роботи віцепрезидентом в адміністрації Обами з 2009 по 2017 рік. Із будинку також вилучили кілька нотаток, зроблених Байденом на посаді віцепрезидента.

Обшук тривав понад 12 годин. Байден сам запропонував провести обшук усього свого будинку, але під час процедури ані його, ані першої леді Джилл Байден там не було.