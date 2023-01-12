Юристи президента США Байдена знайшли ще одну партію секретних документів у неналежному місці

Команда юристів президента Сполучених Штатів Джо Байдена знайшла ще одну партію секретних державних документів, які мали б зберігатися в Національному архіві.
Про це повідомляє CNN.
За словами джерел телеканалу, додаткові документи виявили після першої подібної знахідки в аналітичному центрі «Пенн Байден». Скільки документів було в другій партії та про що в них йдеться, поки що невідомо. Також неясно, де саме знайшли нову партію секретних матеріалів. Білий дім поки не надав коментарів щодо цього.
Відповідно до Закону про президентські архіви, документи Білого дому після закінчення президентського терміну мають зберігатися в Національному архіві.
- У листопаді 2022 року команда юристів президента США Джо Байдена знайшла в його колишньому офісі потенційно секретні документи. Тепер їх розглядає Міністерство юстиції США.
- Серед секретних документів, знайдених у колишньому офісі президента США Джо Байдена, є записи розвідки США і матеріали брифінгів, які стосувалися України, Ірану та Великої Британії.
- Джерело в правоохоронних органах повідомило журналістам, що генеральний прокурор США Меррік Гарленд отримав попередній звіт про перевірку документів і тепер має вирішити, як діяти далі, зокрема, чи розпочинати повномасштабне кримінальне розслідування.
- За словами самого Джо Байдена, він не знав про те, що секретні документи перебували у його приватному кабінеті після того, як залишив пост віцепрезидента. Він додав, що його адвокати «зробили те, що мали зробити», негайно зателефонувавши у Національний архів.