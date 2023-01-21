У Києві поховали загиблого в авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Монастирського

У Києві поховали загиблого в авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Міністра та його загиблих соратників — першого заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Михайла Павлушка та провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького, поховали на Байковому кладовищі.

На цвинтар провести в останню путь загиблих посадовців прийшло близько сотні людей. У панахиді, вшануванні пам’яті та скорботних поховальних заходах на Байковому кладовищі, зокрема, взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, керівники силового блоку держави, урядовці та політики, родичі та друзі загиблих.