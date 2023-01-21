Чехія спростувала повідомлення про готовність передати Україні свої танки Leopard

Міноборони Чехії спростувало заяви про те, що країна готова передати Україні свої танки Leopard.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
«Іноземні ЗМІ повідомили, що Чехія і Словаччина нібито готові відмовитися від танків Leopard 2 на користь України. Ця інформація не відповідає дійсності. Ніхто не просив і не пропонував Чехії надати танки, які, згідно з попередньою домовленістю, вона отримає від Німеччини як компенсацію за допомогу Україні», — йдеться в заяві.
Там також наголосили, що нічого подібного не обговорювали й на засіданні у форматі «Рамштайн». Припущення, що замість Leopard Чехія отримає американські танки Abrams, теж не відповідає дійсності.
Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що уряди Чехії та Словаччини готові передати Україні свої танки Leopard. Ці країни вже передавали Україні свої старі радянські танки. Натомість Німеччина мала замінити їх своїми сучасними танками Leopard 2A4.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українських військових вже почнуть навчати керувати танками Leopard. Це означає, що тільки-но ухвалять політичне рішення про поставки, українська армія зможе одразу використовувати ці танки.