Українські військові «ось-ось» розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії

Українські танкісти найближчим часом розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів посол України у Британії Вадим Пристайко.

«Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великої Британії. Уже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, найближчим часом приїдуть і танкісти», — сказав посол.

За словами Пристайка, «це не займе багато часу», адже, як зазначають британські інструктори, українські військові вмотивовані та навчаються дуже швидко. Він пояснив, що танки вже готують до відправки в Україну.