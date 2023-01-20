Португалія передасть Україні бронемашини M113, електрогенератори та боєприпаси

Португалія надішле Україні 14 бронемашин M113, вісім потужних електрогенераторів, 120-мм боєприпаси, а також медичні та санітарні вантажі.
Про це повідомляє Publico PT з посиланням на Міністерство оборони країни.
«Португалія відправить в Україну другу партію із 14 бронетранспортерів М113, вісім потужних генераторів для виробництва електроенергії, більше 120-мм боєприпасів і дві тонни медичного та санітарного обладнання», — заявили в Міноборони Португалії після засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі «Рамштайн».
Таким чином, загальний обсяг військової техніки, летальної та нелетальної допомоги, яку Португалія передала Україні, становитиме 532 тонни.
- 20 січня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники на зустрічі у форматі «Рамштайн» поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. За його словами, Німеччина не блокує це рішення.
- Водночас Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму понад мільярд євро.
- Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник закликав німецький уряд «припинити спектакль» із танками і припинити опиратися поставкам Leopard.