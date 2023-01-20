У МЗС України закликали Німеччину припинити «лялькову виставу» з танками

Заступник міністра закордонних справ України та колишній посол у Німеччині Андрій Мельник закликав німецький уряд «припинити спектакль» із танками і припинити опиратися поставкам Leopard.

Про це він сказав у кулуарах зустрічі «Рамштайн».

«Ми закликаємо нового міністра оборони Бориса Пісторіуса припинити цей танковий «ляльковий спектакль» у «Рамштайні» і негайно розпочати поставки Leopard», — зазначив він.