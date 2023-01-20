Франція планує збільшити оборонний бюджет на понад €100 мільярдів

Президент Франції Емманюель Макрон 20 січня запропонував збільшити військові витрати більш ніж на чверть — на понад €100 мільярдів.

Про це пише Reuters.

Макрон хоче запланувати оборонний бюджет на 2024—2030 роки на рівні €413 мільярдів. Для порівняння, на 2019—2025 роки на військові витрати закладали €295 мільярдів.

Якщо це ухвалять, річний військовий бюджет зросте в середньому на 28,5% — з €49,2 мільярда до €68,8 мільярда на рік.

За словами Макрона, Франція інвестуватиме значні кошти в безпілотники та військову розвідку. Він також додав, що країна посилить можливості реагувати на кібератаки та підвищить свій військовий потенціал.

Зокрема, Франція зверне особливу увагу на власну військову присутність на заморській території, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, де виникають нові загрози, зазначив президент Макрон.