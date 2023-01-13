Міністр оборони Франції назвав терміни поставки в Україну колісних танків AMX-10RC

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню назвав терміни доставки в Україну колісних танків AMX 10-RC.
Про це пише Reuters.
За його словами, Франція сподівається передати Україні бойові броньовані машини AMX 10-RC протягом двох місяців.
- AMX-10RC — це 16,6-тонна колісна машина, яку вважають скоріше розвідувальною, але 105-мм гармата цілком дозволяє класифікувати її як колісний танк.
- У вересні 2022 року стало відомо, що французька армія активно виводить з озброєння старі розвідувальні машини з танковим озброєнням у вигляді 105-мм гармати AMX-10RC. Зокрема, у Першому кавалерійському полку Іноземного легіону ці машини вже повністю замінено на EBRC Jaguar.
- 4 січня 2023 року Емманюель Макрон у телефонній розмові сказав Володимиру Зеленському, що Франція передасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10RC та колісні бронетранспортери Bastion.