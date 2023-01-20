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Прем’єр доручив уряду та столичній владі обрати нове місце для військового кладовища. Лиса гора не підходить

Автор:
Софія Телішевська
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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком міністрам і столичним посадовцям знайти нове місце для створення в Києві Національного військового кладовища. Місце поблизу Лисої гори не підходить.

Про це повідомив директор Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимир Борейко.

Виходячи з листа міністра, він звернувся до:

  • міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної;
  • очільника Мінкультури Олександра Ткаченка;
  • віцепремʼєра, міністра розвитку громад Олександра Кубракова;
  • глави Міноборони Олексія Резнікова;
  • начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка;
  • мера столиці Віталія Кличка.

Свої пропозиції вони мають надати Шмигалю, а далі будуть обговорювати варіанти.