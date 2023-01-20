Прем’єр доручив уряду та столичній владі обрати нове місце для військового кладовища. Лиса гора не підходить

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив кільком міністрам і столичним посадовцям знайти нове місце для створення в Києві Національного військового кладовища. Місце поблизу Лисої гори не підходить.
Про це повідомив директор Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимир Борейко.
Виходячи з листа міністра, він звернувся до:
- міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної;
- очільника Мінкультури Олександра Ткаченка;
- віцепремʼєра, міністра розвитку громад Олександра Кубракова;
- глави Міноборони Олексія Резнікова;
- начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка;
- мера столиці Віталія Кличка.
Свої пропозиції вони мають надати Шмигалю, а далі будуть обговорювати варіанти.
- Раніше Київська міськрада дозволила розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі столиці.
- 31 травня Рада проголосувала за законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища».