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Французький суд переніс слухання про екстрадицію Жеваго до України — не встигли перекласти документи

Автор:
Софія Телішевська
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Апеляційний суд французького міста Шамбері переніс на 2 лютого слухання у справі про екстрадицію до України бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє видання Le Dauphiné libéré.

Слухання перенесли на прохання захисту та прокурора.

Річ у тім, що деякі документи у справі все ще чекають на переклад, а паризькі адвокати відповідача не змогли бути присутніми на слуханнях через транспортний страйк.

До 2 лютого Жеваго залишиться під судовим наглядом.

  • Жеваго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Україна видала ордер на арешт Жеваго у 2019 році, а міжнародний ордер — у 2021 році.
  • У 2021 році видання Forbes Україна оцінило статки Жеваго в $2,4 мільярда. Станом на кінець 2022 року видання оцінювало його капітал у $1,4 мільярда.
  • 28 грудня 2022 року його затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт. Вирішується питання про повернення екснардепа до України.
  • 10 січня Костянтин Жеваго вніс заставу у розмірі одного мільйона євро і вийшов з-під варти. Наразі він не має права полишати материкову частину Франції, де його арештували.