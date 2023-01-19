У Швеції двох братів засудили за шпигунство для росії. Один з них отримав довічне увʼязнення

У Швеції двох братів засудили до увʼязнення за шпигунство на користь росії. Вони займалися цим понад 10 років.
Про це пише місцеве видання SVT.
Ідеться про 42-річного Пеймана Кіа і 35-річного Паяма Кіа. Старший з братів служив у Збройних силах Швеції та у спецслужбі Säpo, де обіймав високі посади. У 2021 році його затримали, згодом затримали й молодшого брата.
За даними слідчих, брати зібрали майже 100 секретних документів і передали їх Головному розвідувальному управлінню Міноборони росії. Під час судового процесу стало відомо, що головною метою братів було особисте збагачення.
Окружний суд Стокгольму визнав братів Кіа винними у шпигунстві з обтяжуючими обставинами — старший засуджений до довічного увʼязнення, молодший отримав майже 10 років позбавлення волі.
- Наприкінці грудня минулого року в Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби за шпигунство на користь росії.