Кулеба і Резніков закликали західні країни створити «танкову коаліцію» для України

Україна звернулася до своїх партнерів із закликом створити міжнародну танкову коаліцію та зробити свої внески до цієї ініціативи.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова.

Міністри зазначили, що росія досі зберігає значну перевагу в кількості військ, озброєнь і військової техніки тане змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні країни та знищенні її 45-мільйонного народу.

«Однією з особливо гострих і найбільш невідкладних потреб Збройних сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих і маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків», — йдеться в заяві.

Очільники міністерств привітали рішення Великої Британії про передачу Україні першого ескадрону танків Challenger 2 і звернулися до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема до Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.

«Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», — підкреслили Кулеба і Резніков.