МАГАТЕ запустило спостережну місію на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запустило свою спостережну місію на Чорнобильській АЕС. Представники МАГАТЕ будуть на всіх українських атомних електростанціях.
Про це у своєму Twitter повідомив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
«Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі. Наші експерти залишатимуться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу у забезпеченні ядерної безпеки в ці надзвичайно важкі часи», — зазначив він.
Напередодні МАГАТЕ запустило місії на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Під контролем України є ще Хмельницька АЕС. Натомість Запорізька АЕС перебуває в окупації, але представники МАГАТЕ є там ще з вересня.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівалося до кінця 2022 року домовитись з Україною та росією про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції. У рф підтвердили, що вели перемовини з цього приводу. Але досі жодної угоди не досягли.