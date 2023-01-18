У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи. В авіакатастрофі загинули 14 людей

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. В авіакатастрофі загинули 14 людей, девʼять з них були на борту гелікоптера. Також загинула одна дитина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей. Їх госпіталізували.
- Уранці 18 січня під час авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.
- СБУ розслідує три версії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисне знищення. Президент і премʼєр-міністр доручили створити спецгрупу для розслідування трагедії.