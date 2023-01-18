У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи. В авіакатастрофі загинули 14 людей

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершені. В авіакатастрофі загинули 14 людей, девʼять з них були на борту гелікоптера. Також загинула одна дитина.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Поранення отримали 25 людей, зокрема 11 дітей. Їх госпіталізували.