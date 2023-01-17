У Великій Британії заборонять конверсійну терапію.

Про це пише BBC.

В уряді повідомили, що новий закон про заборону всіх форм конверсійної терапії в Англії та Уельсі включатиме практики, спрямовані й на трансгендерних людей. Заборона ставить поза законом спроби змінити чиюсь сексуальність або гендерну ідентичність.

Зазначається, що раніше уряд виключав включення до законопроєкту заборону конверсійної терапії трансгендерів. BBC пише, що наразі точно невідомо, наскільки конверсійна терапія поширена у Британії, але 5% зі 108 тисяч людей, які відповіли на загальнобританське опитування у 2018 році, сказали, що їм пропонували певну форму подібної терапії, тоді як 2% пройшли її. Серед респондентів-трансгендерів 8% сказали, що їм пропонували конверсійну терапію, а 4% сказали, що вони проходили її.