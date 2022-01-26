Франція заборонила конверсійну терапію. Нею «лікують» гомосексуалів

Згідно з новим законом, постійні зусилля, «спрямовані на зміну сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності», караються позбавленням волі на строк до двох років і штрафом у €30 тисяч. За «лікування» неповнолітніх та інших людей із чутливих верств населення покарання можуть збільшити — до трьох років позбавлення волі та штрафу у розмірі €45 тисяч. Новий закон не тільки встановлює кримінальне покарання за практику конверсійної терапії, але й дозволяє її жертвам подавати цивільні позови проти тих, хто їх піддав такому «лікуванню».

У Франції ухвалили закон, який забороняє так звану конверсійну терапію і передбачає увʼязнення для того, хто її практикує і намагається змінити сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність людей.

Закон набуде чинності протягом наступних 14 днів після підписання президентом Емманюелем Макроном. Він привітав його ухвалення: «Давайте пишатися цим. Бо бути собою — це не злочин».

Депутат Лоуренс Вансонброк, яка допомогла провести закон через парламент, сказала, що він буде націлений на всіх тих, хто прирівняв особистість або сексуальну орієнтацію до хвороби.

«Лікувати нічого», — сказала вона Національним зборам.

Міністр з питань рівноправності та різноманітності Елізабет Морено назвала так звану конверсійну терапію варварською і заявила законодавцям, що страждання, яких вона завдає, «дуже часто залишають незабутні сліди на тілі та розумі».

Що таке конверсійна терапія?

Репаративна, або конверсійна, терапія є комплексом медикаментозних і психотерапевтичних методів, спрямованих на так зване виправлення «сексуальних відхилень» і повернення пацієнта до умовної «гендерної норми».

Гомосексуальність як захворювання видалили зі списку діагнозів Американської психіатричної асоціації у 1973 році, Всесвітня організація охорони здоровʼя виключила цей термін з Міжнародної класифікації хвороб у 1990 році. Але конверсійна терапія, як і раніше, практикується в усьому світі.

Практика терапії для зміни сексуальної орієнтації людини вже заборонена в кількох штатах США, у Пуерто-Рико, Канаді та Німеччині.