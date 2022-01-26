Франция запретила конверсионную терапию. Ею «лечат» гомосексуалов

Согласно новому закону, постоянные усилия, «направленные на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности» наказываются лишением свободы сроком до двух лет и штрафом в размере €30 тысяч. Наказание может увеличиться до трех лет лишения свободы и штрафа в размере €45 тысяч за лечение несовершеннолетних и других людей из чувствительных слоев населения. Новый закон не только назначает уголовное наказание за практику конверсионной терапии, но и позволяет жертвам подавать гражданские иски против тех, кто их подверг такому «лечению».

Во Франции приняли закон, который запрещает так называемую конверсионную терапию и предусматривает тюремное заключение для того, кто ее практикует и пытается изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность людей.

Закон вступит в силу в течение следующих 14 дней после подписания президентом Эмманюэлем Макроном. Он приветствовал его принятие: «Давайте гордиться этим. Потому что быть собой — это не преступление».

Депутат Лоуренс Вансонброк, которая помогла провести закон через парламент, сказала, что он будет нацелен на всех, кто приравнял личность или сексуальную ориентацию к болезни.

«Лечить нечего», — сказала она Национальному собранию.

Министр по вопросам равноправия и разнообразия Элизабет Морено назвала так называемую конверсионную терапию «варварской» и заявила законодателям, что страдания, которые она причиняет, «очень часто оставляют незабываемые следы на теле и уме».

Что такое конверсионная терапия?

Репаративная, или конверсионная, терапия является комплексом медикаментозных и психотерапевтических методов, направленных на так называемое исправление «сексуальных отклонений» и возвращение пациента к условной «гендерной норме».

Гомосексуальность как заболевание была удалена из списка диагнозов Американской психиатрической ассоциации в 1973 году. Всемирная организация здравоохранения исключила этот термин из Международной классификации болезней в 1990 году. Но конверсионная терапия, как и раньше, практикуется во всем мире.

Практика терапии для изменения сексуальной ориентации человека уже запрещена в нескольких штатах США, в Пуэрто-Рико, Канаде и Германии.