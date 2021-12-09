Канада запретила конверсионную терапию, которой «лечат» гомосексуальность

Сенат Канады запретил конверсионную терапию.

Об этом пишет CNN.

Конверсионная терапия — метод, основанный на предположении, что сексуальную ориентацию человека можно с помощью медикаментозных и психотерапевтических методов изменить или «вылечить». Это мнение неоднократно было опровергнуто крупными медицинскими ассоциациями в США, Великобритании и других странах.

Отныне «предоставление, продвижение или реклама конверсионной терапии» считается уголовным преступлением. Также правонарушением будет считаться получение прибыли от проведения конверсионной терапии.

Также закон запрещает вывозить детей из Канады для прохождения курса конверсионной терапии за пределами страны. Изменения в Уголовный кодекс Канады вступят в силу через 30 дней.