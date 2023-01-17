Німецькі ЗМІ назвали нового міністра оборони — це очільник МВС Нижньої Саксонії

Новим міністром оборони Німеччини стане очільник внутрішніх справ Нижньої Саксонії Боріс Пісторіус.
Про це повідомили суспільний мовник Німеччини ARD, видання Spiegel і журналіст Bild.
62-річний Пісторіус обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії з 2013 року. До цього він був мером Оснабрюка. У Німеччині Пісторіус вважається експертом з внутрішньої безпеки, але рідко виступав із питань оборони.
ЗМІ пишуть, що з огляду на актуальні загрози сьогодення перед новим очільником оборони постане завдання реформувати військо. Раніше він був ініціатором реформи поліції.
Згодом канцлер Олаф Шольц підтвердив майбутнє призначення Пісторіуса.
- 16 січня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт подала у відставку. Канцлер її заяву схвалив.
- Ламбрехт критикували за недостатню допомогу Україні на початку війни та за відсутність досвіду роботи з питань оборони. Видання Bild писало, що Ламбрехт не знає звань Бундесверу, будучи міністром оборони. За пʼять місяців роботи вона так і не вивчила їх, про що відверто казала сама.