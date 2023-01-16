Конкурсна комісія більш ніж удвічі скоротила кількість претендентів на посаду директора НАБУ

Кількість учасників конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро скоротилася до 22 претендентів.

Про це повідомляється на сторінці конкурсної комісії.

У понеділок комісія затвердила результати та оголосила рейтинг кандидатів за підсумками тестування на знання законодавства та загальних навичок. Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу 22 кандидатів.

Наступний етап — практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів. Комісія доручила робочій групі запропонувати кандидатам подати майнові декларації за 2021 та 2022 роки та оприлюднити інформацію про кандидатів — автобіографії, анкети та майнові декларації з урахуванням вимог законодавства.