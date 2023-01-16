Конкурсна комісія більш ніж удвічі скоротила кількість претендентів на посаду директора НАБУ

Кількість учасників конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро скоротилася до 22 претендентів.
Про це повідомляється на сторінці конкурсної комісії.
У понеділок комісія затвердила результати та оголосила рейтинг кандидатів за підсумками тестування на знання законодавства та загальних навичок. Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу 22 кандидатів.
Наступний етап — практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів. Комісія доручила робочій групі запропонувати кандидатам подати майнові декларації за 2021 та 2022 роки та оприлюднити інформацію про кандидатів — автобіографії, анкети та майнові декларації з урахуванням вимог законодавства.
- Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом пʼятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.
- 22 серпня конкурсна комісія з відбору директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провела своє перше установче засідання.
- 21 грудня Комісія з відбору кандидатів на посаду директора НАБУ завершила прийом документів. У конкурсі планували взяти участь 78 кандидатів.