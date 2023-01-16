Підсанкційний Вадим Новинський передав у траст активи Smart Holding

Позбавлений мандата екснардеп Вадим Новинський вирішив передати активи своєї компанії у траст. Ідеться про інвестиційно-промислову групу Smart Holding.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
На початку грудня минулого року Рада національної безпеки та оборони ввела проти Новинського санкції.
Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust уклали в листопаді 2022 року. Їх вже зареєструвала Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру. Довіреними особами виступили висококваліфіковані фідуціарні адміністратори, призначені відповідно до ліцензійних умов законодавства Кіпру.
Відтак, довірчі особи (трасти) наразі повністю володіють, контролюють і управляють активами групи.
Тепер Вадим Новинський не має бенефіціарної участі в групі та не контролює діяльність групи та її процеси.
Там зазначили, що Новинський, який з 2013 року не бере участі в управлінні компанії, вирішив «сконцентрувати свою активність на приватних інтересах».
- 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти священнослужителів УПЦ МП та колишнього народного депутата, власника Smart Holding та співвласника металургійного холдингу «Метінвест» Вадима Новинського. Накладені на них санкції діятимуть пʼять років. Активи цих осіб в Україні заблоковані, вони не зможуть їх вивести за кордон, а також не зможуть купувати земельні ділянки, приватизувати держмайно та права інтелектуальної власності. Також вони позбавлені всіх нагород та відзнак.