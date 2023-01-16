Кількість постраждалих від обстрілу Запоріжжя зросла до девʼяти

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя з зенітно-ракетних комплексів С-300 в ніч на 16 січня зросла з пʼяти до девʼяти. Ще чотирьох людей госпіталізували до лікарню упродовж дня, серед них діти 9 та 15 років.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Мішенню агресора знову стали мирні жителі Запоріжжя: влучання ракети зафіксували за два метри від пʼятиповерхівки.

За фактом збройної агресії слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.