Російські війська обстріляли Запоріжжя ракетами. Постраждали діти

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пʼятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ракета влучила поряд із пʼятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждали пʼятеро людей, серед них двоє дітей, 9 та 15 років. Їх відправили до лікарні.

Кирило Тимошенко / Telegram

Кирило Тимошенко / Telegram

Снаряди вибили вікна в будинку, опорні конструкції не постраждали.

У Запорізькому районі області російська ракета влучила на територію підприємства.

Виникла пожежа. Інформації про постраждалих не надходила. На місці працюють рятувальники.