«Справа виїдена з яйця». Нардеп від «Євросолідарності» Герасимов прокоментував оголошення йому підозри

Нардеп від «Європейської солідарності» Артур Герасимов назвав «дешевим піаром» оголошення йому підозри у недекларуванні нерухомості в Іспанії.

Про це йдеться у заяві нардепа, переданій «Бабелю» пресслужбою «Євросолідарності».

«На жаль, змушений констатувати спробу підмінити реальну боротьбу з корупцією дешевим піаром та імітацією активної діяльності з боку НАБУ. Настільки впевнений у своїй правоті, що не маю жодних сумнівів у тому, що виграю цю із яйця виїдену справу у Вищому антикорупційному суді», — заявляє Герасимов.

Він пояснив, що нерухомість була придбана у 2013 році, до початку політичної діяльності. «Причому на той момент я займався бізнесом і квартира була куплена на задекларовані від бізнесу доходи, легальність та достатність яких ні у кого не викликає питань або сумнівів», — наголошує нардеп.

Крім того, Герасимов запевняє, що у тому ж році подарував нерухомість батькам, а передача власності в Іспанії начебто не потребує зміни даних у реєстрі. «НАБУ знає, що займається самовільним трактуванням іспанського законодавства. Наполягаю, що я не мав вносити цю квартиру в декларацію», — заявляє нардеп.

Про що йдеться?

Наприкінці квітня 2021 року «Схеми» повідомляли, що Герасимов разом зі своєю дружиною володіє двоповерховим будинком в Іспанії, але жодного разу не вказав маєток у своїй декларації.

За даними журналістів, вілла розташована в містечку Хавеа провінції Аліканте, на узбережжі Середземного моря. Її площа — 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.

Журналісти зазначають, що Герасимов разом із дружиною став власником вілли у 2013 році. Проте після обрання депутатом він жодного разу її не декларував. А вперше до Верховної Ради Герасимов потрапив у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Уже тоді він як нардеп мав задекларувати іспанське майно, але не зробив цього.

Орієнтовна ринкова ціна такої вілли, як повідомляли «Схеми», судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, може перевищувати 10 мільйонів гривень.

Герасимов після розслідування «Схем» заявляв, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) «про можливі неточності в декларації». «Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само обʼєктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, як це сталося у випадку, коли про неточності в декларуванні повідомив Володимир Зеленський […], і пояснив, що це сталося через помилку і не повʼязане з корисливими мотивами», — заявив тоді нардеп.

У червні 2021 року НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування Артуром Герасимовим маєтку в Іспанії.

Тоді речниця НАБУ Світлана Оліфіра зазначила, що нардепу загрожує або штраф на суму від 3 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи тривалістю від 150 до 240 годин, або обмеження волі строком до двох років із позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років.