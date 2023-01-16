Міністр оборони Канади: Система ППО надійде Україні якнайшвидше — протягом місяців

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що систему протиповітряної оборони NASAMS передадуть Україні якнайшвидше.

Про це повідомляє телеканал CBS.

За її словами, доставка може включати кілька поставок. Вони відбудуться якнайшвидше — про роки не йдеться. Канада придбала систему NASAMS разом із боєприпасами. Ананд додала, що ключовим фактором закупівлі було тісне партнерство зі Сполученими Штатами.

Міністр оборони Канади також зазначила, що зосереджується на закупівлі обладнання для канадських військових, водночас уряд намагається підтримати Україну.

«Немає сумніву, що ми вивчаємо потенціал, який необхідний за всіма напрямками, включаючи Збройні сили Канади», — сказала Ананд.