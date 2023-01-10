Канада придбає у США систему ППО NASAMS і передасть її Україні

Уряд Канади придбає у США систему протиповітряної оборони NASAMS. Потім її передадуть Україні.

Про це написала міністр оборони Канади Аніта Ананд у своєму Twitter.

«Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та обʼєкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет і літаків», — зазначила вона.

Ананд повідомила, що міністр оборони України Олексій Резніков у їхній розмові зазначив, що системи ППО наразі для України є головним пріоритетом.

Водночас термін, коли NASAMS від Канади приїде до України, поки невідомий.

NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. CША передали Україні дві такі системи й оплатили виробництво ще шести.