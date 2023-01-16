Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines отримала дозвіл на рейси. Перший вантаж вирушить навесні

Авіакомпанія Supernova Airlines компанії «Нова пошта» отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062. Він дозволяє розпочати власні вантажні авіарейси. Перший запланували на весну 2023 року.
Про це повідомили в пресслужбі «Нової пошти».
Зараз авіакомпанія активно розбудовує власний повітряний флот. Supernova Airlines вже має два АН-26, які взяла в лізинг.
Після закінчення війни авіарейси «Нової пошти» вирушатимуть з українських міжнародних аеропортів «Бориспіль» та «Львів», а поки українське небо закрите для польотів, рейси Supernova Airlines вилітатимуть з найближчих до України європейських аеропортів.
- У серпні 2022 року група компаній «Нова пошта» та Держслужба з надзвичайних ситуацій почали розробку роботів-саперів.
- 10 січня 2023 року компанія «Нова пошта» відкрила перше вантажне відділення в Польщі. Звідти можна відправити посилку вагою до 1000 кг.
- За три місяці «Нова пошта» відкрила 18 відділень у Польщі: шість відділень у Варшаві, по два відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.