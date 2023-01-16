У Румунії на пляжі знайшли фрагмент двигуна ракети

У румунському регіоні Констанца на пляжі виявили фрагмент двигуна ракети. Сапери виявили, що це ракетний прискорювач. Він не становить небезпеки.

Про це повідомив телеканал Digi24.

За інформацією джерела, фрагмент ракети знайшли в районі пляжу Гура Портіцей. Тип ракети не уточнюють. Фрагмент передадуть міністерству оборони Румунії.