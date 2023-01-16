У Румунії на пляжі знайшли фрагмент двигуна ракети

У румунському регіоні Констанца на пляжі виявили фрагмент двигуна ракети. Сапери виявили, що це ракетний прискорювач. Він не становить небезпеки.
Про це повідомив телеканал Digi24.
За інформацією джерела, фрагмент ракети знайшли в районі пляжу Гура Портіцей. Тип ракети не уточнюють. Фрагмент передадуть міністерству оборони Румунії.
- 10 жовтня 2022 року Молдова заявила, що три російські крилаті ракети перетнули її повітряний простір під час ранкових ударів по Україні. У Міноборони тоді заявили, що ракети створювали небезпеку для інфраструктури Молдови, зокрема для цивільних літаків, які перебували в повітряному просторі країни. Після цього країна вирішила закупити системи ППО.
- 14 січня співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети в Бричанському районі, що межує з Україною.