«Укренерго»: Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Аварійні відключення діють у чотирьох областях України

Через російські обстріли електростанцій та початок робочого тижня дефіцит в енергосистемі суттєво зріс.

Про це повідомляє «Укренерго».

Через перевищення лімітів на споживання електрики вже з 09:00 16 січня запровадили аварійні відключення в чотирьох областях України, а з 10:00 – у п’яти. Аварійні відключення світла можливі також в інших регіонах.

Ситуацію ускладнює вітер та обледеніння дротів. У центральній частині України є відключення через пошкодження в розподільчих електромережах.