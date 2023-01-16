Politico: Україна хоче створити «Кібер ООН» для захисту від російських кіберзагроз

Очільник Держспецзв’язку Юрій Щиголь пропонує створити єдину глобальну організацію, яка б допомагала ділитися інформацією про загрози та готуватися до майбутніх атак. Він наголосив, що росія атакує інфраструктуру України та прагне створити максимальний хаос у світі.
Про це пише Politico.
На думку українських чиновників, створення «Кібер Організації Об’єднаних Націй» є одним з низки зусиль, які підтримає світова спільнота. Оскільки росія поєднує кібератаки з ракетними ударами, щоб завдати шкоди мирним громадянам у зимові місяці.
«Нам потрібна «Кібер ООН», нації, об’єднані в кіберпросторі, щоб захистити себе, ефективно захистити наш світ у майбутньому, кіберсвіт і наш реальний, звичайний світ. Що нам дійсно потрібно в цій ситуації, так це хаб або місце, де ми можемо обмінюватися інформацією, підтримувати один одного та взаємодіяти», — пояснив Юрій Щиголь.
За його словами, після року постійних російських кібератак на українську критично важливу інфраструктуру, таку, як енергетичні системи та супутниковий звʼязок, існує потреба в «єдиному просторі, єдиному кіберпростірі», спільному для країн «цивілізованого світу».
- У листопаді начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк повідомляв, що росія здійснює по 10 кібератак на стратегічні обʼєкти України щодня.
- Деякі кібератаки росії на українську інфраструктуру можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Українські посадовці збирають докази кібератак, повʼязаних із військовими ударами рф, і діляться інформацією з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.