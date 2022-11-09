СБУ: росія щодня здійснює по 10 кібератак на стратегічні об’єкти України

Росія супроводжує свої ракетні удари по енергетичних об’єктах України потужними кібератаками — по 10 щодня, щоб спричинити максимальний «блекаут». Про це в інтерв’ю виданню «Ліга» розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«СБУ постійно блокує кібератаки на обʼєкти енергетики. Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною», – розповів Ілля Вітюк.

За його словами, в середньому рф здійснює понад 10 кібератак на Україну за добу. У найгіршому випадку за допомогою кібератаки вони можуть, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але спецслужби працюють, щоб навіть цього не трапилось

З 24 лютого департамент кібербезпеки СБУ відбив понад 3,5 тисяч кібератак на державні органи влади та критичну інфраструктуру України.