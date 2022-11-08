В «Укренерго» обіцяють за кілька днів значно покращити ситуацію зі світлом, якщо не буде нових обстрілів

У компанії «Укренерго» обіцяють за кілька днів значно покращити ситуацію з електропостачанням на півночі та в центрі України. Але це за умови, якщо не буде нових обстрілів.

Про це заявив гендиректор «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Думаю, нам усім, споживачам, потрібно ще перетерпіти кілька днів за умови, що не буде нових обстрілів, для того щоб відбулися відчутні полегшення з енергоспоживанням, щоб графіки відключення були комфортнішими. За відсутності обстрілів (а це важлива умова!) ми зможемо покращити енергопостачання у Центральному і Північному регіонах», — пояснив він.

Водночас Кудрицький не виключає і вірогідності повного блекауту, якщо росіяни продовжать бити по енергосистемі. Він наголосив, що спрогнозувати такий сценарій неможливо, але енергетики теж готуються до такого.