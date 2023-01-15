Митці, пропагандисти та ексжурналістка каналів Медведчука. Зеленський запровадив санкції проти 198 осіб

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 198 осіб за виправдання агресії росії проти України.

Указ опубліковано на сайті президента.

У списку діячі культури, пропагандисти, воєнні кореспонденти, чиновники, в тому числі окупаційних адміністрацій. Під санкції потрапили переважно громадяни росії та Білорусі. Є в переліку й громадяни України, зокрема Діана Панченко — колишня журналістка телеканалів, які повʼязували з екснардепом Віктором Медведчуком.