Зеленський запровадив санкції проти компанії Royal Pay Europe, повʼязаної з російським букмекером 1xBet

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження економічних санкцій стосовно компанії Royal Pay Europe.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Санкції проти компанії, зареєстрованої в Латвії, діятимуть протягом пʼяти років.
Активи Royal Pay Europe заблокують, заборонять виводити її капітали за межі України та брати участь у приватизації та оренді державного майна. Також припинять виконання компанією фінансових та економічних зобовʼязань та обмежать права розпоряджатися цінними паперами.
Згідно з відкритими даними, Royal Pay належить росіянину Сергію Кондратенку. За інформацією російського Forbes, ця людина безпосередньо повʼязана з букмекером 1xBet із обігом близько $2 мільярдів.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня відповів на петицію про заборону діяльності в Україні букмекерської компанії 1xBet. Він доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю та правоохоронцям розглянути це питання.
- Ініціатор петиції Василь Лебєдєв оприлюднив петицію 8 липня. Він вимагав, аби Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей провела перевірку роботи цього оператора азартних ігор в Україні, зафіксувала порушення в його діях та заборонила роботу 1xBet.
- 7 вересня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензії компанії «ТБК» на букмекерську діяльність та онлайн-казино. В Україні ця компанія використовує бренд російського букмекера 1xBet.