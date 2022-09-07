Україна анулювала ліцензії російського букмекера 1xBet. Перед цим українці підписали відповідну петицію

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензії компанії «ТБК» на букмекерську діяльність та онлайн-казино. В Україні ця компанія використовує бренд російського букмекера 1xBet.

Про це повідомила пресслужба комісії.

Там кажуть, що Бюро економічної безпеки передало їм інформацію, яка допомогла виявити недостовірні відомості у документах «ТБК».

Неправдивою виявилася інформація про те, що компанія не діє в інтересах росії або її резидентів.