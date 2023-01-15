Виробник німецьких танків зможе передати Україні Leopard лише на початку 2024 року

Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що не зможе дати Україні танки Leopard зі своїх запасів раніше 2024 року. Навіть якщо німецький уряд уже завтра ухвалить рішення про передачу.

Про це пише Spiegel.

«Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставка відбудеться приблизно на початку наступного року», — сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Наразі Rheinmetall має 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Але ремонт цих танків займе «майже рік». За словами Паппергера, машини доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання на війні.

Це стосується тих танків, які наразі є на зберіганні в концерну. Водночас німецький уряд може передати Україні танки, які зараз є на озброєнні Бундесверу, а вже потім замінити їх відремонтованими танками.