ЗМІ: Британія розглядає можливість поставки Україні бойових гелікоптерів Apache

Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну ударні гелікоптери Apache AH64. Поки що Захід не передає українській армії ударну авіацію.

Про це пише The Mirror із посиланням на власні джерела.

Можливу передачу гелікоптерів планують після того, як Україна отримає танки Challenger 2.

«Apache змінить правила гри. Танки прибудуть першими, і знадобиться деякий час, перш ніж можна буде розгорнути гелікоптери. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад», — заявило джерело.

Зазначається, що гелікоптери Apache AH64 E можуть бути озброєні 16 протитанковими снарядами Hellfire та 76 ракетами 70-мм Hydra.

Передбачається, що українські пілоти навчатимуться у Великій Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, наприклад у Польщі.