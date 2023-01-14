Німеччина передала Україні техніку для розмінування, автівки та системи опалення

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.
Про це йдеться на сайті уряду країни.
У новому пакеті є чотири танки для розмінування, чотири мобільні захищені системи розмінування, 10 автомобілів для охорони кордону і 120 мобільних систем опалення.
Федеральний уряд планує відправити в Україну 40 БМП Marder з боєприпасами, ЗРК Patriot з боєприпасами та 100 тисяч аптечок першої допомоги. З міркувань безпеки деталі про дати та спосіб доставки до моменту передачі не розголошують.
- За інформацією Bloomberg і The Guardian, Німеччина та Велика Британія наступного тижня оголосять про рішення передати Україні західні танки. Ідеться про німецькі танки Leopard і британські Challenger 2.
- Британський премʼєр Ріші Сунак підтвердив намір передати ЗСУ танки Сhallenger 2 та додаткові артилерійські системи.