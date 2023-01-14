Німеччина передала Україні техніку для розмінування, автівки та системи опалення

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

У новому пакеті є чотири танки для розмінування, чотири мобільні захищені системи розмінування, 10 автомобілів для охорони кордону і 120 мобільних систем опалення.

Федеральний уряд планує відправити в Україну 40 БМП Marder з боєприпасами, ЗРК Patriot з боєприпасами та 100 тисяч аптечок першої допомоги. З міркувань безпеки деталі про дати та спосіб доставки до моменту передачі не розголошують.